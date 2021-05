Stefano De Martino si è sfogato sui social dopo il terribile gesto che ha subìto. Domenica, infatti, la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter ha portato moltissimi tifosi della squadra a radunarsi per festeggiare per le strade di Milano. Dopo aver trovato lo specchietto della sua auto rotto, l’ex ballerino si è lasciato andare ad uno sfogo sui social.

Uno degli attuali giudici di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino, è stato vittima di un atto vandalico a causa dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Infatti, per l’occasione sono stati moltissimi coloro che si sono radunati per festeggiare l’evento apportando danni ad auto ed edifici.

Stefano De Martino è stato uno dei malcapitati che ha subìto dei danni alla sua auto. In dettaglio, il conduttore di Stasera Tutto è Possibile, dopo aver lasciato gli studi di Amici 2021, ha trovato lo specchietto della macchina del tutto rotto.

L’ex marito di Belen Rodriguez, dunque, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad uno sfogo sulla sua pagina Instagram, in cui ha scritto:

Evidentemente il mio specchietto intralciava i festeggiamenti.

Si è sfogato così l’ex ballerino riferendosi ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter.

Infatti, moltissimi tifosi della squadra si sono radunati per festeggiare la vittoria, andando contro anche a tutte le norme anti-covid per ridurre i contagi. Inutile dire come tutto ciò abbia scatenato moltissime polemiche. Oltre a causare danni ad auto e ad edifici, è stata presa d’assalto anche la statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo.

Stefano De Martino, dopo la fine della storia con Belen è single

Dopo la fine della tormentata storia con l’ex moglie Belen Rodriguez, Stefano De Martino si è dichiarato single. Molti sono state le storie attribuite al giudice di Amici 2021. Ad esempio, si è a lungo parlato del flirt con una delle ballerine della scuola più famosa d’Italia, Martina Miliddi. La ballerina ha smentito, però, tutte le voci circolanti sulla presunta relazione.