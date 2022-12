Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella Fiordelisi furioso sui social: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Stefano Fiordelisi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il padre di Antonella Fiordelisi si è mostrato furioso sui social ed ha lanciato delle accuse che non son di certo passate inosservate. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Stefano Fiordelisi un fiume in piena sui social. Il padre di Antonella Fiordelisi si è lasciato andare ad un lungo sfogo che in queste ore sta facendo chiacchierare i moltissimi amanti del gossip. Nel dettaglio, l’uomo è andato contro tutti coloro che intervistano soggetti che, secondo lui, farebbero uso di sostanze stupefacenti.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Anche se non sono stati fatti nomi precisi, molti vedono nelle parole del padre di Antonella Fiordelisi una frecciatina all’ex fidanzato di sua figlia, Francesco Chiofalo.

Di recente Francesco Chiofalo ha rilasciato un’intervista a ‘Casa Pipol’. Qui l’ex protagonista di Temptation Island non ha potuto fare a meno di parlare del suo rapporto con Antonella Fiordelisi, rilasciando anche alcune dichiarazioni su suo padre. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?