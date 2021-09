Stella Bossari ha lasciato la casa dei genitori: cosa è successo alla figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback?

In questi giorni Stella Bossari, figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, si ritrova al centro del gossip per un’importante decisione presa. La ragazza, infatti, ha deciso di lasciare la casa dei genitori per iniziare la convivenza con il suo fidanzato Riccardo. La coppia vive a Milano e di recente Stella ha condiviso sui social i primi scatti della convivenza.

Per Stella Bossari inizia una nuova vita. La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, infatti, è andata a convivere con il fidanzato Riccardo. I due vivono insieme a Milano e in queste ultime ore la 18enne non ha potuto fare a meno di condividere sui social i primi scatti dell’inizio della convivenza.

Alle immagini, la ragazza ha accompagnato una breve didascalia:

Un nuovo inizio! Prima sera nella casa nuova: cenetta sul pavimento, candele, musica e amore.

Negli scatti in questione, inoltre, Stella Bossari mostra il suo primo look casalingo: vestito a quadretti con ciabatte.

Stella Bossari va a convivere con il fidanzato, la dedica di mamma Filippa

Un nuovo inizio quello che ha di fronte Stella Bossari la quale ha iniziato la convivenza con il suo fidanzato Riccardo. Così come la 18enne, anche mamma Filippa e papà Daniele sono molto felici per lei. A riguardo, la conduttrice ha voluto dedicare a sua figlia delle dolci parole:

18 anni ho fatto una valigia, partendo per Milano per un anno sabbatico, prima dell’università. Se avessi saputo di stare via 30 anni (trenta! questo settembre l’anniversario!) forse avrei preso almeno due o di più, come te cuore mio. Buona fortuna amori, vi voglio tanto bene!

Dunque, sembra proprio che Daniele e Filippa siano molto felici della scelta di vita presa da sua figlia tanto da dedicarle un post sulla sua pagina social. Dopo la condivisione della notizia, molti sono stati coloro che hanno inviato messaggi di auguri alla coppia. Noi non facciamo altro che unirci ai loro messaggi e augurare a Stella e al suo fidanzato un buon inizio di vita insieme.