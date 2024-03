“Stiamo provando ad avere un figlio con la fecondazione assistita”: il commovente racconto della VIP

Tutti noi siamo differenti sia dal punto di vista fisico che mentale. Proprio per questo motivo, nessuna persona dovrebbe essere giudicata per le proprio scelte. In molte circostanze infatti, una scelta è dettata da un contesto molto più ampio e complesso che potrebbe però mutare nel tempo, portandoci a rivalutare le nostre decisioni. Proprio questo cambiamento ha portato Veronica Ferraro e Davide Simonetta a prendere una decisione importante. Scopriamo cosa sta accadendo nella vita della coppia.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Davide Simonetta e Veronica Ferrero presto attraverseranno la navata per convolare a nozze. La coppia, dopo essersi conosciuta quasi per caso, ha iniziato una solida e forte storia d’amore. Lui è un autore e produttore musicale che vanta nel suo curriculum importanti nomi come Tiziano Ferro, Blanco ed un collaborazione con Fedez che gli ha permesso di conoscere la sua futura sposa. Infatti, Veronica Ferrero è una cara amica di Chiara Ferragni. Le due giovani sono state le pioniere nel campo degli influencer.

Veronica, come tutti gli imprenditori digitali, è molto presente su i social, ma oggi ha deciso di condividere qualcosa di molto personale ed intimo. Infatti, proprio come scrive nel suo post, non è solita condividere la sua vita privata, ma visto l’argomento delicato e forse, poco trattato, ha deciso di raccontare la sua esperienza personale. La giovane spiega che da qualche tempo con Davide hanno deciso di allargare la famiglia con un bambino. Fin da subito si sono però presentati dei problemi. La trentaquattrenne e il suo compagno si sono sottoposti a dei test che hanno dimostrato che entrambi hanno dei problemi a concepire naturalmente.

Veronica Ferrero racconta di non essersi scoraggiata dopo aver ricevuto questa notizia. E narra con una serie di foto ed una descrizione molto personale il percorso che sta affrontando insieme a Davide. Veronica Ferraro scrive:

“Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico uomo che immaginavo come padre dei miei figli. Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi”

L’influencer ha voluto condividere la sua esperienza per mandare un messaggio di solidarietà a tutte le coppie nel mondo che, come loro, stanno affrontando questi problemi. Un messaggio importante, che mette in luce un argomento, che molto spesso non viene trattato.