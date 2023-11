Un gravissimo lutto è quello che ha colpito l’attore Thor Bjornsson e sua moglie, purtroppo la loro terza figlia, Grace Morgan, è nata senza vita a sei mesi di gravidanza. Il noto attore ha voluto pubblicare un post con delle foto sui social, per parlare del suo dolore.

Una notizia straziante è quella che ha colpito la famiglia. Speravano di poterla accogliere a breve, ma nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare di vivere un dramma simile.

Thor Bjornsson è diventato famoso, perché ha interpretato il ruolo di “La Montagna”, nel film Il Trono di Spade. In tanti hanno amato il suo personaggio ed infatti, era molto noto in tutto il mondo.

In questi ultimi tempi per lui e sua moglie Kelsey Henson erano molto felici. Questo perché la loro famiglia stava per allargarsi, con l’arrivo della loro terza figlia. Ne erano davvero al settimo cielo.

Tuttavia, in questi ultimi giorni è avvenuto l’impensabile. La donna poco dopo aver passato il quinto mese, ha notato che i movimenti della piccola, erano diminuiti. Solo dopo la visita, i medici hanno scoperto che era ormai deceduta.

Thor Bjornsson, nonostante lo strazio di questa grave perdita che ha subito, ha deciso di annunciare la notizia sui social. L’attore ha pubblicato un post con un messaggio straziante ed anche con delle foto della piccola, ormai senza vita.

Il post di Thor Bjornsson sui social, per la perdita della sua terza figlia

Le parole non possono descrivere il dolore per questa perdita. Dopo una sensibile diminuzione del movimento, abbiamo scoperto che il suo cuore aveva smesso di battere. Le parole non servono per descrivere il dolore o la nostra felicità nel poter trascorrere del tempo con nostra figlia. Assolutamente bella, con ciglia e sopracciglia bionde ed un piccolo sorriso per mamma e papà. L’amore che proviamo per lei è travolgente.