Una storia che ha commosso l’intero mondo del web e che è già diventata virale attraverso i social network. Katie Barson è una mamma di soli 36 anni che ha preso una decisione difficile. Qualcuno l’ha sostenuta, ma qualcun altro l’ha giudicata. Non è facile capire la sua scelta, non indossando le sue stesse scarpe.

Katie Barson ha ricevuto una notizia straziante, il tumore è tornato e si è già diffuso. Ma questa mamma ha deciso di rifiutare le cure, vuole trascorrere il poco tempo che le resta con la sua bambina, non ha intenzione di farsi vedere sofferente e di lasciare in lei un ricordo devastante.

Non è la prima lotta di questa mamma, la sua agonia è iniziata a marzo del 2020. Katie ha scoperto di avere un tumore molto aggressivo e si è sottoposta a cicli di chemioterapia e radioterapia. Gli effetti collaterali sono stati devastanti: eruzioni cutanee, debolezza, gonfiore. Ma è riuscita a vincere la battaglia e a dicembre del 2021 i medici l’hanno dichiarata definitivamente guarita.

Ho provato, in quel momento, sensazioni contrastanti. Sono passata dal sollievo all’estasi, poi lacrime, paura, rabbia, ansia e alla fine anche il senso di colpa. Perché io ce l’avevo fatta, ma tanti no. Tanti ogni giorno non ce la fanno. Allo stesso tempo, un grande peso si era tolto dalle mie spalle. Quello che non sapevo, è che non era affatto finita lì.