Striscia la Notizia: chi saranno le nuove veline? Sono due volti già molto noti

Dai banchi di Amici di Maria De Filippi a Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Giulia Pellegatti e Talisa Ravagnani, le nuove veline del noto tg satirico. Le due ballerine andranno a sostituire le veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che per ben quattro anni sono state le protagoniste della trasmissione.

Ormai manca soltanto la firma dei contratti per rendere ufficiale la notizia. Comunque non ci sono più dubbi che Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono le nuove veline di Striscia la Notizia. La notizia della loro presenza nella trasmissione era già stata annunciata prima dal settimanale ‘Nuovo’ e successivamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Stando alle notizie circolanti, Antonio Ricci aveva puntato gli occhi sulla ballerina Giulia Pelagatti già nel 2018, anno in cui la ragazza ha partecipato al video realizzato per festeggiare i 30 anni del tg satirico. Talisa, invece, sembra essere stata scoperta da uno dei volti storici del programma, Ezio Greggio.

Sembra che sia stato proprio il noto conduttore a proporre il nome della ballerina ad Antonio Ricci. Talisa Ravagnani ha 20 anni e sarà la velina bionda. La ragazza è di origini italo-americane. Suo padre è il noto scenografo Gianni Ravagnani. Sua padre, invece, è una nota stilista americana.

Ricordiamo che Talisa Ravagnani ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2019-2020. Tutti ricorderanno la love story che la ragazza visse all’interno della scuola più famosa d’Italia con il ballerino Javier.

Giulia Pelagatti, invece, ha 22 anni ed è nata a Prato. La ballerina ha partecipato all’edizione 2016-2017 di Amici di Maria De Filippi. In quell’edizione, però, la ragazza non è riuscita ad accedere al serale. Dopo la sua esperienza al talent, Giulia Pelagatti ha fatto parte di numerosi corpi di ballo. Molte sono state le trasmissioni in cui la ballerina ha partecipato. Ricordiamo, per esempio, la sua partecipazione a Colorado.