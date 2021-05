Novità in arrivo per il tg satirico più famoso d’Italia, Striscia la Notizia. Sembra infatti che Antonio Ricci abbia già pensato al nuovo conduttore in vista della prossima stagione. Stando alle citazioni di alcune fonti, sembra proprio che l’ideatore e fondatore del programma si stia preparando ad accogliere nella grande famiglia lui, Alessandro Siani.

Pare sia proprio Alessandro Siani il prossimo nuovo conduttore di Striscia la Notizia. Infatti, stando a quanto dichiarato da alcune fonti, sembra che il fondatore del noto tg satirico, Antonio Ricci, abbia scelto l’attore come il nuovo conduttore della prossima edizione della trasmissione.

Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito la notizia. Tuttavia, però, se il gossip fosse vero, la presenza di Alessandro Siani nel programma si presenterebbe come una sorta di continuità con la conduzione e la comicità di coloro che da anni fanno parte della famiglia di Striscia, Ficarra e Picone.

I due comici siciliani, infatti, hanno preso la decisione di ‘divorziare’ con la grande famiglia del tg satirico. Ovviamente, questa scelta è stata maturata non in seguito ad attriti con il programma, ma in seguito alla volontà del duo di dedicarsi ad altri progetti.

Se le voci del passaggio di testimone da Ficarra e Picone ad Alessandro Siani fossero vere, c’è da dire che l’attore si ritroverebbe a gestire una grande eredità lasciata dal duo siciliano. Ma, tuttavia, ci si chiede anche chi sarà colei, o colui, che affiancherà Alessandro Siani nella conduzione.

Striscia la Notizia, anche Vanessa Incontrada nella conduzione del tg?

Sono moltissime le figure nominate per la co-conduzione del tg satirico accanto al noto attore. Ci si interroga soprattutto se si tratta di qualcuno che ha già approcciato con la conduzione del tg. In queste ultime ore, però, un nome molto gettonato è quello di Vanessa Incontrada.