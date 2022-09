Striscia La Notizia: la nuova velina mora è un’ex concorrente di Amici

Senza alcuna ombra di dubbio Striscia La Notizia è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. La nuova edizione del format debutterà presto su Canale 5 e avrà una nuova velina mora. Si tratta di un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme chi è.

Striscia La Notizia tornerà in onda su Canale 5 il giorno 27 settembre 2022. Il debutto di questa nuova edizione avrà come conduttori la coppia Luca Argentero e Alessandro Siani. Tuttavia, non saranno gli unici volti nuovi ad entrare a far parte del cast ufficiale del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosmary Fasanelli (@cosmaryfasanelli)

Infatti, il telegiornale satirico vedrà anche un’altra new entry per quanto riguarda le veline. Si tratta della nuova velina mora, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. La diretta interessata è Cosmary Fasanelli. Quest’ultima prenderà il posto di Giulia Pelagatti la quale a sua volta ha partecipato al format a seguito dell’abbandono di Shaila Gatta.

Tuttavia, anche Talisa Ravagnani, la quale è stata in coppia con Giulia Pelagatti nell’utima edizione del telegiornale satirico, è reduce del programma di Maria De Filippi. Dunque, in passato le veline venivano selezionate dal programma omonimo di Canale 5, adesso sembra che provengano tutte da Amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosmary Fasanelli (@cosmaryfasanelli)

La nuova velina mora di Striscia La Notizia e il flirt con Alex Wyse ad Amici

La maggior parte delle persone Cosmary Fasanelli per aver partecipato ad Amici. Nel programma in questione, la ballerina ha avuto una frequentazione con Alex Wyse. Tuttavia adesso è acqua passata e a rivelarlo è stata lei stessa. Questa sono state le sue parole: