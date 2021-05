Sin dall’inizio di questa nuova avventura, Valeria Marini si è rivelata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione di Supervivientes. Con il passare dei giorni, la nota showgirl sembra essere sempre più vicina al naufrago Gianmarco Onestini al quale ha fatto una rivelazione molto importante. Ecco cosa ha dichiarato Valeria Marini.

Anche nel reality spagnolo Supervivientes i concorrenti sono costretti a vivere in condizioni davvero drastiche. Tanto che giorno dopo giorno è il cibo ad essere l’unico oggetto di desiderio tra i vari naufraghi. Ricordiamo infatti che sull’isola riso, cocco e pesce pescato rappresentano il menù tipico di tutti i giorni.

Ma per la naufraga Valeria Marini sembra che il cibo non sia il suo unico pensiero fisso. La showgirl ha infatti rivelato a tutti i concorrenti del reality di avere, proprio sull’isola, un’elevata libido. Proprio per questo motivo i compagni di avventura hanno soprannominato la regina del Bagaglino come ‘leonessa’.

La mia libido è alta.

É questo quanto dichiarato da Valeria Marini ai suoi compagni di avventura. Inoltre, alla domanda dei naufraghi su quale sia il suo uomo ideale, la nota showgirl ha così risposto:

Gianmarco mi piace moltissimo.

Supervivientes, l’interesse di Valeria Marini nei confronti di Gianmarco Onestini

Sin dall’inizio di Supervivientes, infatti, Valeria Marini ha espresso il suo interesse nei confronti di Giancamarco Onestini. Giorno dopo giorno i due sembrano essere sempre più vicini, anche se la showgirl, a riguardo, ha voluto fare una precisazione.

Infatti, nonostante i moltissimi gesti e complimenti rivolti da Valeria nei confronti del fratello dell’ex tronista Luca Onestini, la showgirl ha voluto precisare, mettendo i puntini sulle i, che tra di loro c’è soltanto amicizia. Dunque Valeria ha precisato che lei e Gianmarco sono solamente amici. Sarà vero quanto dichiarato da Valeria Marini? Nel frattempo i fan non vedono l’ora di saperne di più.