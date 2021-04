La madre di Valeria Marini in lacrime racconta il suo dramma: “Si è inventato tutto”

Gianna Orrù in lacrime per la truffa in cui è stata coinvolta

Una vicenda davvero drammatica quella in cui è stata coinvolta la mamma della nota showgirl Valeria Marini, la signora Gianna Orrù. L’83enne ha denunciato per truffa l’attore e produttore cinematografico Giuseppe Milazzo il quale, stando a quanto dichiarato dalla donna, le avrebbe sottratto 325 mila euro in cambio di false promesse.

L’83enne Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ai microfoni de le Iene racconta la drammatica vicenda di cui si è resa protagonista. Stando infatti alle parole della donna, Gianna avrebbe subìto una truffa da parte di Giuseppe Milazzo, attore e produttore cinematografico.

L’uomo, dunque, avrebbe truffato la signora Gianna sottraendole, in cambio di false promesse, una somma pari a 325 mila euro. Ed oggi, dunque, arriva pubblicamente la denuncia che l’83enne ha rivolto all’uomo. D’altra parte, però, Giuseppe Milazzo ha fornito ai microfoni della stessa trasmissione una versione differente.

Queste sono state le parole dell’uomo:

La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me. Siccome io non ci sono stato allora lei si è inventato tutto.

Una volta appreso quanto dichiarato dall’attore e produttore cinematografico, la mamma della nota showgirl è scoppiata in lacrime e con queste parole ha replicato:

Lui ha vinto una battaglia, vediamo la guerra chi la vince. Fosse anche l’ultima cosa che faccio nella vita.

Il racconto della mamma di Valeria Marini sulla vicenda in cui è stata coinvolta

Stando alle parole di Gianna Orrù, l’83enne avrebbe conosciuto Milazzo nell’ufficio di sua figlia Valeria e da quel momento in poi sarebbe nata una frequentazione. Oltre a ciò, la mamma di Valeria Marini ha dichiarato:

É riuscito a far trasferire tutti i soldi che io avevo sul mio conto su un conto suo dicendo che avrebbe fatto un investimento che lui faceva da intermediario fra me e questo tale Valerio Andrea Inturri, il trader che faceva questi investimenti molto fruttuosi.

Sua figlia Valeria Marini ha cercato più volte, anche se senza successo, di mettere in guardia sua mamma riguardo Giuseppe Milazzo con il quale avrebbe cercato anche un confronto che però non è mai arrivato.