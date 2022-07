Taylor Swift convolerà presto a nozze: ecco chi è il suo futuro marito

Senza ombra di dubbio Taylor Swift è una delle artiste più amate nel mondo. In questi ultimi giorni una notizia pubblicata dal giornale inglese ‘The Sun’ ha posto la cantante al centro del gossip. Secondo il tabloid, infatti, pare che Taylor Swift si stia preparando alle nozze. Ecco chi è il suo futuro marito.

Nozze in vista per Taylor Swift? In questi ultimi giorni il tabloid inglese ‘The Sun’ ha annunciato la notizia dei fiori d’arancio per una delle cantanti più amate di sempre. Stando alle informazioni condivise dal giornale, Taylor Swift e il suo fidanzato Joe Alwyn si stanno preparando per pronunciare il fatidico sì.

Sono moltissime le informazioni comunicate dal tabloid inglese. Nel dettaglio, il giornale ‘The Sun’ ha annunciato che la cantante indosserebbe un bellissimo anello di fidanzamento, sfoggiato però solamente nei contesti privati. Non solo questo, però.

Il tabloid inglese, inoltre, parla di una meravigliosa proposta di matrimonio che la cantante avrebbe ricevuto da parte del suo fidanzato. Nonostante la notizia dei fiori d’arancio sia stata comunicata ad una cerchia ristretta di amici pare che la notizia delle nozze di Taylor Swift sia ormai sulla bocca di tutti.

Questo è quello che fonti vicine alla coppia hanno dichiarato riguardo le nozze tra l’artista e il suo fidanzato Joe Alwyn:

Vogliono mantenere la loro relazione lontano dai riflettori. È solo una cosa loro e se e quando andranno all’altare non ci sarà alcuna rivista a seguire le nozze. Sarà una cosa semplice ed elegante, proprio come loro.

Taylor Swift e Joe Alwyn si sposeranno: i due sono pronti a pronunciare il fatidico sì

Fidanzati dal 2017, la cantante e Joe Alwyn hanno deciso di vivere la loro vita privata nel massimo della riservatezza. Ora i due hanno deciso di fare il grande passo che cambierà per sempre le loro vite.