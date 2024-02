“Televoto irregolare”, il CODACONS apre un’indagine: potrebbe essere tutto da rifare

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, si sono verificati problemi con il sistema di televoto. Numerosi cantanti hanno segnalato il malfunzionamento del sistema, poiché i loro sostenitori tentavano di votare ma non ricevevano alcuna conferma del voto effettuato. Questi incidenti hanno scatenato polemiche e dubbi sulla corretta registrazione di tutti i voti, con possibili ripercussioni sul vincitore finale. In merito a ciò, il Codacons ha preso posizione: noto da tempo per la sua contrarietà al televoto, l’organizzazione ha assicurato ai votanti di tenere sotto controllo la situazione.

Tali problematiche sono arrivate sul palco dell’Ariston, dove la Rai e Amadeus stesso hanno contribuito a rassicurare i telespettatori:

I voti vengono regolarmente acquisiti, ma il messaggio di conferma arriva con un leggero ritardo, perché la Telecom sta dando la priorità all’acquisizione dei voti. Ce l’hanno confermato i notai e i dirigenti di Telecom.

Anche la Codacons non ha tardato ad intervenire, la quale si è sempre ritenuta contraria alla scelta del televoto da casa. L’associazione ci tiene a tranquillizzare tutti i votanti:

Stiamo monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024. Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del festival. Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’ annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024.

Di conseguenza, la Codacons suggerisce alla Rai di abbandonare definitivamente il sistema del televoto, poiché coinvolto in diverse polemiche e problematiche in molte occasioni. Secondo l’associazione, il televoto è un metodo di raccolta voti non equo, in quanto favorisce alcuni artisti a scapito di altri.