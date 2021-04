“Temevo di non riuscire più a camminare!” Il dramma della famosa attrice dopo il grave incidente

La famosa attrice Brooke Shields ha deciso di parlare del grave incidente che ha avuto e di tutti i problemi che le ha causato. Purtroppo ha subito diversi interventi e al momento sta facendo tutte le terapie necessarie per poter tornare a camminare. Tuttavia, la sua strada per la guarigione è ancora molto lunga.

La star è molto conosciuta proprio per aver recitato nel film Laguna Blu, ma nella sua carriera ha avuto anche altri ruoli molto importanti. Inoltre, è anche l’ex moglie del famoso tennista Andrea Agassi.

Brooke in un’intervista con il quotidiano statunitense People, ha deciso di raccontare tutto ciò che ha vissuto in queste ultime settimane.

Era andata in una palestra di New York e si stava allenando proprio come faceva molto spesso. All’improvviso, è caduta mentre stava usando una pedana di equilibrio. L’impatto con il pavimento, le ha causato un dolore molto forte.

Infatti la donna ha raccontato di aver iniziato ad urlare in una maniera mai sentita prima. Quando è arrivata in ospedale e i medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli, è emersa una terribile verità. Purtroppo si era rotta un femore.

Mentre era ricoverata, Brooke Shields ha raccontato di aver avuto paura di poter rimanere paralizzata. I dottori l’hanno dovuta sottoporre a due diversi interventi nel giro di pochi giorni. Durante il primo, le hanno messo delle protesi metalliche. Mentre durante il secondo, le hanno messo delle placche per sostenere la frattura.

Le difficoltà di Brooke Shields dopo il ricovero

L’attrice ha avuto la possibilità di tornare nella sua abitazione dopo 2 settimane. Tuttavia, pochi giorni dopo è venuta fuori una nuova ed improvvisa complicazione. Durante il suo ricovero ha contratto un’infezione, che l’ha costretta ad un altro intervento e a ben 3 trasfusioni di sangue. Sull’accaduto ha raccontato:

Temevo di restare paralizzata, sto imparando di nuovo a camminare. Ora ho fatto molti progressi, ma il mio viaggio è soltanto all’inizio. Quando ho saputo di avere un’infezione, credevo che fosse un batterio resistente agli antibiotici, ma per fortuna non era così.