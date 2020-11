I fan di Tempesta d’Amore piangono un suo grande protagonista. Si tratta dell’attore Dietrich Adam, apprezzato per il ruolo di Friedrich Stahl nella soap opera, spentosi il 2 novembre 2020 all’età di 67 anni. I familiari hanno dato l’annuncio, confermato pure attraverso l’account Instagram dell’interprete. Sulla pagina social i fan della serie e non solo hanno fatto pervenire migliaia di messaggi di cordoglio.

Tempesta d’Amore: addio a una colonna portante

Questo lunedì Dietrich Adam è morto a Berlino all’età di 67 anni. La notizia è giunta inizialmente alle agenzie di stampa nazionali, e dunque rilanciata pure tramite le pagine ufficiali dell’artista. In Italia ha riscosso particolare fama per la soap opera Tempesta d’amore, trasmessa su Rete 4.

Per 9 anni in Squadra Speciale Cobra 11

Inoltre, Dietrich Adam è stato pure il volto di altri telefilm tedeschi piuttosto celebri, sbarcati nel nostro Paese. Da Finalmente arriva Kalle a Il nostro amico Charly, da Il commissario Zorn a Il commissario Schumann, la sua carriera è stata costellata da numerosi impegni sul set.

Uno dei punti più alti lo ha probabilmente raggiunto con il poliziesco Squadra Speciale Cobra 11, nel cui cast è rimasto per un totale di 9 anni.

La prima puntata nel 2005

Nota da noi come Tempesta d’amore, il titolo originale della soap opera girata in Germania è Sturm der Liebe. Il prodotto televisivo ha compiuto il debutto sul piccolo schermo il 26 settembre 2005, mandato in onda dall’emittente Das Erste.

Tempesta d’Amore: un successo su Rete 4

In Italia è stato, invece, lanciato il 5 giugno 2006 su Canale 5; dopodiché dal 2 luglio 2007 è passato a Rete 4. Il personaggio di Dietrich Adam è apparso a cominciare dalla tredicesima stagione, dalla puntata 1784 alla 2751, apparendo in un cameo nell’episodio 2765. Proprio come l’attore, il personaggio è deceduto. A doppiare Dietrich Adam è stato Oliviero Corbetta.