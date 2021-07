Temptation Island, chi è l’ex marito di Valentina Nulli Augusti

Temptation Island è ufficialmente iniziato e sin da subito una grande curiosità è stata mostrata nei confronti dei protagonisti. Tra questi, molto amata è la coppia costituita da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, più piccolo della sua compagna di 20 anni. Non tutti sanno che la protagonista del reality in passato ha avuto un marito. Scopriamo di chi si tratta.

La coppia costituita da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti ha catturato l’attenzione dei numerosi telespettatori di Temptation Island soprattutto a causa della gelosia di Tommaso nei confronti della sua compagna. Sin dall’inizio del reality si sono accesi i riflettori su Valentina, e in particolar modo sulle sue relazioni passate.

Stando a quanto riportato sui social, la protagonista di Temptation Island è stata sposata con Stefano Pagani. L’uomo si è laureato a Bari per poi trasferirsi a Roma. Di professione dentista, Stefano Pagani è stato amato moltissimo da Valentina, come lei stessa ha dichiarato.

Valentina Nulli Augusti è stata legato a suo marito fino al 2016. La protagonista di Temptation Island ha rivelato su Facebook il motivo della rottura con l’ex marito. Queste sono state le sue parole:

Ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto.