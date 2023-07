Temptation Island, Francesco Chiofalo bloccato sui social dal fidanzato Daniele: “Non capisco perché”

Francesco Chiofalo non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex protagonista di Temptation Island è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle sue parole, Chiofalo sarebbe stato bloccato sui social da un protagonista della nuova edizione di Temptation Island.

Tutti coloro che seguono Temptation Island avranno notato senza ombra di dubbio una certa somiglianza tra Francesco Chiofalo e Daniele, il fidanzato di Vittoria. L’influencer in questi giorni ha rivelato che anche secondo lui tra i due c’è una certa somiglianza ed ha poi fatto una rivelazione choc su Daniele. A detta di Chiofalo, il fidanzato di Vittoria lo avrebbe bloccato sui social.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Effettivamente io e lui un pochino ci assomigliamo, anche se però non è che siamo la stessa persona…Non basta avere quattro tatuaggi, essere di Roma, avere i capelli rasati e fare palestra per essere la stessa persona…

Ma non è finita qui. Come già anticipato, il fidanzato di Drusilla Gucci ha poi rivelato che ha provato a scrivere a Daniele su Instagram ma si è accorto di un dettaglio che lo ha stupito.

Questo è quanto rivelato dall’ex protagonista di Temptation Island:

Volevo anche scrivergli su Instagram per fargli i complimenti e augurargli un grosso in bocca al lupo per il programma, ma purtroppo ho visto che mi ha bloccato ovunque…Onestamente non ho capito perché.