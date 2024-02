Teresa Mannino non vuole scendere dalle scale e il pubblico deve convincerla: ecco perché

Arrivato il momento di far entrare Teresa Mannino a Sanremo, si è presentato il primo "problemino" sulla scalinata per la comica siciliana.

Teresa Mannino si presenta come co-conduttrice per la terza serata del Festival di Sanremo. La comica siciliana, al secolo Maria Teresa Mannino, è nota per i suoi sketch televisivi fin dai tempi di Zelig Circus, dove successivamente è diventata anche conduttrice. Ma arrivata sul palco dell’Ariston, l’attrice non ha voluto scendere le scale, suscitando naturalmente ilarità nel pubblico in sala. Cosa è successo?

Pare, infatti, che Teresa Mannino mostri di avere problemi con le altezze, ma non solo. L’emozione può giocare brutti scherzi, anche a livelli di esperienza come il suo. Una volta arrivato il momento di far entrare la co-conduttrice della terza serata, è arrivato anche il primo momento più divertente dall’inizio della serata. Amadeus ha esordito dicendo:

La coco non si è ancora palesata, ma è il momento di presentarla. Ci regalerà momenti di assoluto divertimento e simpatia, perché la ragazza è simpatica, il suo nome è una garanzia, vi chiedo un grande applauso. Signore e signori dalla Sicilia con furore Teresa Mannino.

L’attrice siciliana si presenta quindi per la prima volta all’Ariston, e non perde tempo a divertire il pubblico in sala e da casa che la sta ammirando con la sua morbida veste bianca. Esordisce così Mannino:

Sanremo si ama, Ama si ama, si amano tutti, ma io non scendo. Queste scale sono inutili, perché ci sono altri otto ingressi, qua dietro c’è gente che prega, che sta in ansia.

Le scale di Sanremo sono una sorta di “momento simbolico” che attraversa le generazioni di appassionati e telespettatori che hanno visto il Festival.

La scalinata ha regalato momenti di sorpresa e stupore, altri meno felici con inciampi e cadute piuttosto impressionanti. L’attrice siciliana infatti chiede il sostegno del pubblico e motiva la sua esitazione a muoversi lungo la brillante e imponente scalinata.

Non scendo perché mi sono fatta gli occhiali nuovi, progressivi e non capisco quale sia l’angolo giusto per scendere le scale. Scendo solo se me lo chiede il pubblico di Sanremo.

La comica, alla fine, scende le scale a ritmo di una sigla scritta appositamente per lei.

Pensa tutto il mondo, tutta l’Italia che guarda Sanremo e cosa vede? Noi due. A Sanremo più nasi che fiori. Vai iniziate i commenti sui vestiti, ringrazio il mio stilista che è lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama e Teresa Mannino.

In conferenza stampa aveva dichiarato che essere a Sanremo era “come un gioco”. Ma resta consapevole della grandezza della kermesse e dell’importanza dell’evento. Lo testimonia anche la battuta conclusiva di questa “faticosa” discesa dalla scalinata dell’Ariston.