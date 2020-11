The Crown: le parole di Emma Corrin, l’attrice che interpreta Lady Diana

Per Emma Corrin interpretare il ruolo di Lady Diana in The Crown non è stato un processo esattamente semplice. La giovanissima attrice alle prime armi ha senza dubbio stregato tutti durante la sua audizione, ma entrare nei panni della Principessa del Galles non è cosa da tutti.

Durante una recente intervista rilasciata a Variety l’attrice ha raccontato di aver visto il documentario “Diana: In Her Own Words” almeno un centinaio di volte, e di aver lavorato molto duramente per acquisire l’accento della Principessa.

Amo la Diana che incontriamo all’inizio per tanti motivi … questa è la Diana che nessuno conosce. Sappiamo tutti com’era quando era più grande, ci sono così tante – troppe – riprese di lei. Quindi sono rimasta davvero affascinata dopo aver conosciuto la giovane Diana,

ha raccontato l’attrice con il suo fresco entusiasmo. E tornando a parlare di accenti, la Corrin ha spiegato che la parola che l’ha aiutata a catturare al meglio quello di Lady D. era “All right” (tutto a posto).

Adoro così tanto la sua voce. Mi manca davvero. Alla fine di tutto quello che dice va giù, il che fa sembrare tutto ciò che dice molto dolce e sincero.

Video Credit Variety

Emma Corrin: The Crown è come un ex che sta andando avanti

Durante una sua recente intervista la Corrin ha anche espresso i suoi sentimenti in merito al modo in cui la serie The Crown sta procedendo senza di lei. Nella quarta stagione l’attrice ha infatti interpretato il ruolo di Lady Diana da giovane, ma il suo posto sarà ricoperto dalla collega Elizabeth Debicki nelle stagioni 5 e 6. La Debicki impersonerà infatti una Lady Diana più adulta.

Ma come avrà vissuto questo distacco la giovane Corrin? Ce lo spiega la stessa attrice:

È stato strano perché non abbiamo avuto alcuna conclusione, a causa del Covid. Stavo girando un giorno dopo l’altro, e poi sono finita in isolamento. In termini di qualcun altro che subentra, il mio amico l’ha spiegato molto bene l’altro giorno. Ha detto che ci si deve sentire come se il tuo ex stesse andando avanti. È esattamente come ci si sente. È come, “Oh, è carino, spero che siano felici”.

Dal canto nostro, noi speriamo che continuino ad essere intriganti come sono stati fino ad ora!

Foto da Entertainment Weekly