The Ferragnez, gli scatti del primo giorno di scuole di Leone: quanto costa la retta?

Dopo la fine delle vacanze estive, anche per la famiglia Ferragnez è arrivato il momento di tornare alla normalità. In queste ultime ore Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso sulle loro pagine social gli scatti del primo giorno di scuola del piccole Leone. In molti si sono interrogati riguardo il costo della retta dell’Istituto frequentato dal figlio dell’imprenditrice digitale e del rapper.

Primo giorno di scuola per Leona Lucia Ferragni. Mamma Chiara e papà Federico hanno condiviso gli scatti del primogenito della coppia più famosa d’Italia durante il suo primo giorno di scuola. Inutile dire che il post in questione è stato invaso dai commenti dei fan che hanno riempito di complimenti il piccolo Leo.

In molti, però, si sono anche interrogati riguardo il costo della retta dell’Istituto frequentato da Leone. Per il loro primogenito, i Ferragnez hanno scelto la Saint Louis School di Milano. Per quanto riguarda il valore della retta, sappiamo che il primo anno di iscrizione ha un costo di 2.800 euro.

In particolar modo, per la scuola dell’infanzia il costo totale della retta è di 11.370 euro, da pagare in due rate. Il valore della retta aumenta durante gli anni della scuola secondaria. In questo caso, infatti, frequentare tale Istituto costa 18.170 euro.

Oltre a queste cifre stratosferiche, siamo venuti a conoscenza del fatto che la mensa della scuola ha un costo a parte. Dovete infatti sapere che per la mensa è previsto un costo di 1.300 euro.

The Ferragnez, primo giorno di scuola per Leone: i commenti dei fan

Come già anticipato, gli scatti condivisi da Chiara Ferragni e Fedez riguardo il primo giorno di scuola di Leone si sono rivelati un vero successo. Molti sono stati coloro che hanno riempito di reazioni e di complimenti il primogenito della coppia.

Tra le tante frasi scritte possiamo leggere:

Farà stragi di cuore.

Oppure: