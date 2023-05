The Ferragnez, pubblicato il trailer della seconda stagione della serie: ecco quando usciranno le nuove puntate

Chiara Ferragni e Fedez non smettono mai di parlare di sé. Nel corso delle ultime ore i nomi dell’imprenditrice digitale e suo marito sono tornati ad occupare le pagine di gossip per aver condiviso il trailer della seconda stagione di The Ferragnez che andrà in onda su Prime Video a partire dal 18 maggio.

L’imprenditrice digitale e suo marito hanno annunciato che i primi quattro episodi della seconda stagione della serie che li vede come protagonisti saranno in onda su Prime Video a partire dal 18 maggio. Le ultime tre puntate, invece, saranno in onda a partire dal 25 maggio. Ma non è finita qui.

Ai sette episodi se ne aggiungerà poi un altro che sarà un episodio speciale relativo al Festival di Sanremo. La puntata in questione, però, andrà in onda dopo l’estate. Queste sono state le parole che Chiara Ferragni e Fedez ha utilizzato per dare l’annuncio:

Il trailer ufficiale della nuova stagione di The Ferragnez- La Serie è fuori. L’anno passato è stato stupendo ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale e non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia. Le prime 4 puntate saranno disponibili il 18 maggio. Poi ce ne saranno altre 3 il 25 maggio e dopo l’estate quella speciale sul Festival Sanremo.

Non ci resta che attendere l’arrivo del 18 maggio per scoprire cosa vedremo nella seconda stagione di The Ferragnez.