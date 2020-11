Cristiana Sinagra rompe il silenzio. La mamma di Diego Jr, il figlio di Diego Armando Maradona, che a fatica ha riconosciuto ma che alla fine ha accolto nella sua famiglia, dedica un dolce pensiero al suo ex compagno. E lo fa sottolineando che lei e tutta la famiglia italiana del Pibe de oro lo ameranno per sempre.

Si dice che una delle ultime volontà espresse dal Pibe de oro prima di morire fosse di avere tutta la sua famiglia riunita. Anche quella parte del suo cuore che viveva in Italia.

Sicuramente Maradona avrebbe apprezzato il messaggio che Cristiana Sinagra, mamma di Diego Junior, il figlio di 34 anni del Pibe de oro, ha voluto dedicare all’uomo scomparso all’età di 60 anni per arresto cardiaco.

Tu per me non andrai mai via… Ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire.

La dedica è stata pubblicata su Instagram insieme a una foto che la ritrae insieme a Diego e al figlio Diego Jr. Abbracciati e sorridenti.

Fonte YouTube keithmoon00

Chi è Cristiana Sinagra

Cristiana Sinagra è la mamma di Diego Junior, il bambino nato dalla relazione con Diego Armando Maradona 34 anni fa.

Cristiana Sinagra è nata a Napoli il 23 novembre del 1964 e della sua vita privata non si sa molto.

Pare che faccia la ragioniera ed è molto attiva sui social dove ama pubblicare foto della sua famiglia, che adora più di ogni altra cosa.

È diventata mamma di Diego Jr il 20 settembre del 1986. La storia venne raccontata da tutti i media. All’epoca Maradona era all’apice della carriera e fidanzato con Claudia Villafane, che diventerà poi sua moglie. Una relazione segreta, dunque.

Per anni la donna ha combattuto per il riconoscimento del figlio che Maradona non voleva riconoscere. Fino a quando non lo ha accolto nella sua famiglia. Oggi vivevano in armonia: Diego Armando, Diego Jr, Cristiana e i due nipotini del Pibe de oro che il calciatore adorava.