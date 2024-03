“Ti offriamo…” la proposta choc della Rai ad Amadeus

Pare che le candidature, vere o presunte, per Sanremo 2025 non abbiano sortito grandi apprezzamenti. Tra tutte le proposte, molte rimaste solo delle voci mai confermate, pare non esserci ancora un’idea unitaria in Rai per la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il perché? Perché la Rai lo ha chiesto ufficialmente (di nuovo) ad Amadeus.

Ebbene sì, l’incontro è avvenuto. Amadeus ha avuto una discussione con i dirigenti Rai riguardo al rinnovo del suo contratto, che formalmente scade a giugno. Vista la serie di successi ottenuti negli anni, la televisione pubblica desidera assicurarsi il conduttore con un contratto “faraonico”, che possa proseguire anche in futuro e per altre edizioni del Festival.

L’evento, a dirla tutta, è cresciuto a dismisura, sia come ascolti che come fenomeno social, merito delle scelte musicali senza dubbio, quindi di Amadeus, ma anche di una gestione che catturato proprio tutti. La kermesse sanremese, negli anni di Amadeus ha saputo acchiappare la fetta giovane e “mediamente” giovane del pubblico televisivo, quello che incide molto anche sul traffico social.

La Rai, quindi, ha riflettuto ancora sul contratto da proporre ad Amadeus, includendo anche la conduzione dei prossimi due Festival di Sanremo fino al 2026. Secondo indiscrezioni pubblicate da ‘TvBlog’, sembra che siano già in corso mosse per convincere Amadeus a restare al timone del Festival, confermando anche altri programmi di successo come Affari tuoi e I soliti ignoti.

Amadeus ha commentato l’incontro durante una conversazione con il suo amico Fiorello, che lo ha scherzosamente provocato riguardo ai rumors circolati. Il conduttore di Affari Tuoi ha confermato l’incontro, ritenuto necessario per definire il suo futuro professionale. Amadeus ha chiarito che i dirigenti Rai hanno compreso il suo rifiuto per la conduzione del Festival.

i vertici Rai hanno chiesto ad Amadeus di rifare Sanremo ma il conduttore ha confermato l’indisponibilità a continuare. #VivaRai2

pic.twitter.com/impCWxFzda — Francesco Canino (@fraversion) March 7, 2024

Sì, c’è stato l’incontro. Ma Sanremo non lo faccio. Mi hanno detto ‘Siamo consapevoli che non sei intenzionato a farlo’. […] In realtà mi hanno chiesto di fare, eventualmente, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!”, ha raccontato il conduttore.

L’ipotesi, ancora in fase di definizione, sembra orientarsi verso un grande varietà con Amadeus e Fiorello insieme, accompagnati da numerosi ospiti. Per Sanremo 2025, la Rai dovrà esplorare altre opzioni.