Tina Cipollari e Gemma Galgani contro Elio a Uomini e Donne: ecco cosa è successo

Ieri 9 maggio 2023 è stata registrata un’altra puntata di Uomini e Donne. Secondo quanto emerge da alcune anticipazioni, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono rese protagoniste di un acceso scontro con il cavaliere Elio. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A Uomini e Donne, continuano a crescere le tensioni tra Tina Cipollari, Gemma Galgani e Elio. Nel corso della registrazione del giorno 9 maggio 2023, Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio al Trono Over con il quale è proprio iniziata la puntata.

Secondo alcune anticipazioni emerse in rete, all’inizio della puntata c’è stata una lite furiosa che ha coinvolto Gemma Galgani, Gabriella, Elio e Claudio. Il tutto è avvenuto prima della scelta di Nicole Santinelli. La discussione è andata avanti per parecchio tempo fino a quando il celebre cavaliere Elio si è scontrato anche con Tina Cipollari. Per arrecargli fastidio, si è messa a mangiare la ricotta di fronte a lui.

I telespettatori che seguono il celebre programma condotto da Maria De Filippi sanno che, per Elio, tale alimento gli invoca ricordi traumatici del passato. Non è tutto. Successivamente, l’uomo ha pubblicamente detto a Gemma Galgani di essere una scema. Alla luce di questo, la dama non ci ha pensato due volte a rispondergli minacciandolo di buttargli la ricotta in faccia.