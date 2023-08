Tina Cipollari litiga con Giorgio Manetti: il motivo dello scontro

Nel corso delle ultime ore, Tina Cipollari si è resa protagonista di un acceso scontro con Giorgio Manetti l’accaduto ha sollevato la curiosità degli utenti del web. Molti si chiedono il motivo per cui l’ex opinionista e l’ex cavaliere hanno litigato. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Tina Cipollari e Giorgio Manetti hanno rappresentato due dei protagonisti più amati e chiacchierati di Uomini e Donne. Di recente è accaduto qualcosa di davvero inaspettato.

Tutto è iniziato quando l’ex cavaliere ha puntato il dito contro la donna etichettandola come “bulla“. Pertanto, nel corso di un’intervista, l’ex fidanzato di Gemma Galgani ha affermato:

Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv, come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale.

Inutile dire che la replica di Tina Cipollari non è tardata ad arrivare. Infatti, l’ex opinionista del programma condotto da Maria De Filippi si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social in cui ha detto:

La cosa che non sopporto di più è la non RICONOSCENZA… E quello che posso apprezzare di certe dichiarazioni è giusto il coraggio.

Ma qual è il motivo del duro scontro tra i due personaggi televisivi? A far emergere qualche indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza. Secondo quest’ultimo sembra che la Cipollari non stia rispondendo ai messaggi dell’ex cavaliere. Queste sono state le sue parole:

Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e Giorgio si mostravano affiatati e amici sui social. Il rapporto si è pian piano sgretolato e Giorgio, da quello che avrebbe confidato ad alcune persone, pare sia rimasto male del fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che le manda. Anche a un semplice ‘come va’ la nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni. E così il Gabbiano avrebbe colto l’occasione per attaccarla.