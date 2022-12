Tina Cipollari parla del legame con Maria De Filippi: i retroscena inediti

Senza alcuna ombra di dubbio, Tina Cipollari è uno dei volti più amati e popolari di Uomini e Donne. Inutile dire che la celebre opinionista ha un legame speciale con Maria De Filippi. A dichiararlo è stata lei stessa nella sua autobiografia “Piume di struzzo” in cui sono emersi inediti retroscena. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tra i personaggi più amati di Uomini e Donne c’è Tina Cipollari. Al programma condotto da Maria De Filippi, la celebre opinionista sa bene come creare dinamiche molto interessanti così da favorire anche gli ascolti. Tuttavia, spesso e volentieri, la donna solleva anche numerose polemiche in rete a causa dei suoi commenti pungenti e del suo comportamento poco rispettoso nei confronti di alcune dame come Pinuccia e Gemma Galgani.

In ogni modo, la collega di Gianni Sperti ha avuto la fortuna di conoscere Maria De Filippi nel suo percorso di vita. Alla luce di questo tra le due c’è un legame speciale. A far emergere ulteriori dettagli in merito al loro rapporto è stata la stessa opinionista nella sua autobiografia “Piume di struzzo”.

Stando a quanto ha raccontato nel suo libro, la Cipollari non ha un passato facile alle spalle. La donna proviene da una famiglia umile, composta principalmente da contadini, e sin da piccola è stata costretta a sopportare molte ingiustizie dovute al basso rango della propria famiglia.

Tuttavia, è grazie a Maria De Filippi che la donna ha potuto dare una svolta alla sua vita liberandosi dai preconcetti e dalla cattiveria. Con il suo ruolo da opinionista a Uomini e Donne, Tina ha riscattato la sua vita umile ed ha saputo dimostrare di essere all’altezza di qualsiasi cosa.