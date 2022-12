Uomini e Donne, Gianni Sperti verso l’addio? L’indiscrezione

Gianni Sperti da anni ormai è una presenza fissa, insieme a Tina Cipollari, di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quando emerso, pare che l’ex ballerino sia pronto a lasciare la trasmissione. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Durante un’intervista rilasciata al giornale ‘Uomini e Donne Magazine’, Gianni Sperti ha dichiarato di essere pronto a sperimentare nuovi progetti. Le parole dell’opinionista del programma di Maria De Filippi non sono passate inosservate e hanno fatto pensare ad un possibile addio da parte dell’ex ballerino.

A ‘Uomini e Donne Magazine’ Gianni Sperti si è messo a nudo raccontando alcuni aspetti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Questo è quanto dichiarato dall’opinionista di Uomini e Donne:

Sono circondato da una famiglia molto unita, da amici, pochi ma sinceri, non posso lamentarmi. E l’amore? Non lo so se mi manca.

In seguito, l’ex ballerino ha raccontato di come passerà il Natale:

Il Natale per me è la festa in cui si riunisce la famiglia e si respira la stessa aria che si respirava de bambini. Amo l’atmosfera natalizia, le luci, i mandarini, i giochi da tavola. La famiglia è il mio Natale. Da quarantanove anni lo festeggio a Pulsano, a casa dei miei genitori, dove sono cresciuto. Non ho mai saltato un Natale, anzi no, un Natale l’ho trascorso con mio fratello più piccolo e la sua famiglia che vivono al confine con la Svizzera. Purtroppo non riescono a raggiungerci ogni anno. Lo passavano spesso da soli e quella volta avevo pensato di fargli compagnia. Sotto l’albero di Natale vorrei trovare un biglietto aereo per un viaggio in Islanda dove ooter ammirare l’aurora boreale. La natura mi emoziona tantissimo.

E, continuando, Gianni Sperti ha poi affermato:

Personalmente e professionalmente mi piacerebbe sperimentarmi, mettermi alla prova. Quindi spero che il prossimo anno mi por-di qualche novità perché ho sempre bisogno di nuovi stimoli.

L’intervista si è conclusa con una dichiarazione dell’ex ballerino riguardo la sua vita privata. Queste sono state le sue parole: