Uomini e Donne, Tina Cipollari come era da corteggiatrice e tronista L'opinionista di Uomini e Donne, vi ricordate come era nelle vesti da tronista e corteggiatrice?

Tina Cipollari è, ad oggi, uno dei personaggi più amati e discussi della TV, con un vastissimo pubblico che la segue anche sui suoi profili social. Tuttavia in pochi la ricordano nella vesti di tronista e ancora prima come corteggiatrice in Uomini e Donne.

Tina Cipollari, deve tutta la sua carriera a Maria De Filippi, che l’ha inserita nel programma, anche dopo la sua uscita di scena come tronista. Ricordiamo tutti che il suo primo marito, l’intrigante Kikò Nalli, l’opinionista l’ha conosciuto proprio nel programma di Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno in seguito costruito una bellissima famiglia con ben tre figli. I due tutt’oggi godono di un’ottimo rapporto basato sul rispetto, nonostante la loro separazione.

Ancor prima che questo avvenisse, però, la donna si era presentata in puntata per corteggiare l’affascinante Roberto, un uomo molto più grande di lei, ma che, proprio grazie al suo fascino, aveva fatto perdere la testa alla bella corteggiatrice.

Tuttavia lei non riuscì a conquistarlo, poiché lui scelse un’altra donna, ma dato che tutto il pubblico la amava Maria De Filippi decise di metterla sul trono. Chiaramente la fama della donna è aumentata a dismisura, infatti il trono l’ha portata in pochissimo tempo, a diventare uno dei personaggi più discussi e amati del programma.

Finito il suo trono, Tina Cipollari, decise di prendersi una pausa dal mondo della TV. Non passò molto tempo quando, Maria De Filippi, decise di richiamarla negli studi di Uomini e Donne per farle fare l’opinionista, ruolo che le calzava a pennello, dato il suo carattere vivace e schietto.

Ad oggi continua a fare l’opinionista per Uomini e Donne, con i suoi innumerevoli scontri, in particolar modo con la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Oggi Tina Cipollari ha ritrovato l’amore e si prende cura dei suoi figli in maniera eccellente. Voi la ricordavate nelle vesti di corteggiatrice e tronista?