Tommaso Eletti rilascia alcune dichiarazioni su Noemi Bocchi: “Avevo perso la testa”

A seguito della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sul web emergono numerosi gossip che vedono protagonisti l’ex calciatore e Noemi Bocchi. Questa volta a lanciare una nuova bomba è stato Tommaso Eletti il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla presunta fiamma dell’ex capitano della Roma. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero impegnati in una relazione segreta la quale avrebbe provocato la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Giorno dopo giorno la questione si arricchisce sempre più di dettagli, soprattutto da quando è stata diffusa una notizia bomba: Noemi sarebbe incinta.

Adesso, in questi numerosi rumors si aggiunge quello di Tommaso Eletti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island ha rilasciato alcune rivelazioni inedite sulla presunta compagna di Francesco Totti.

Nel dettaglio, l’ex gieffino ha descitto la donna come una persona molto colta per il quale in passato lui stesso si era preso una cotta. Queste sono state le sue parole:

Non mi sembra proprio una ‘mangiauomini‘, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti […] Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita.