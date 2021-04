Tommaso Zorzi fa delle stories ma ai suoi fan non sfugge l’uomo alle sue spalle, in una posa equivoca

Il vincitore del GF Vip riprende per sbaglio un uomo in camera sua

Tommaso Zorzi si ritrova nuovamente al centro del gossip. Qualche giorno fa, infatti, è stato il compleanno del vincitore del Grande Fratello Vip il quale, nel ringraziare tutti gli utenti per gli auguri, ha commesso uno sbaglio. Infatti, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha per sbaglio ripreso un uomo nella sua camera. L’errore, ovviamente, non è passato inosservato a tutto il popolo del web.

É caccia all’uomo che Tommaso Zorzi ha ripreso per sbaglio mentre stava ringraziando, tramite video, tutti i suoi followers per gli auguri di compleanno ricevuti. Nel girare il video, però, il vincitore del Grande Fratello Vip ha commesso un errore che tutti hanno potuto notare.

Infatti, nella ripresa di cui in questi giorni si sta molto parlando, Tommaso Zorzi ha per sbaglio ripreso un uomo nella sua camera nell’atto di indossare dei boxer. Sui social si è subito scatenata la caccia all’uomo. In molti, infatti, hanno chiesto all’opinionista dell’Isola dei Famosi se la persona in questione potesse essere un nuovo fidanzato.

Il giovane influencer, però, sembra non aver dato peso alla questione dal momento che ha dichiarato di essere single. Dopo l’avvenuto errore, sono stati molti i messaggi degli utenti che hanno commentato la vicenda. Tra questo, possiamo leggere:

Non l’amico di Tommaso Zorzi immortalato su Instagram mette si rimette le mutande.

Dunque i moltissimi followers dell’ex volto di Riccanza sono sin da subito diventati operativi in modo da identificare la persone in questione. Dall’altro lato, non sono mancati gli utenti che hanno tempestato di domande l’influencer riguardo l’uomo inquadrato nel video.

Un’altra indiscrezione su Tommaso Zorzi riguarda la liaison con l’amico Marcelo Burlon. Infatti, il video condiviso qualche giorno fa in cui i due si mostravano insieme, è stata fonte di gossip. La liaison, però, è stata immediatamente smentita tra i due. Inoltre, una persona molto importante nella vita di Tommaso Zorzi è anche Francesco Oppini che gli ha dedicato un messaggio di auguri in occasione del suo compleanno.