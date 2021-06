Nel corso delle ultime ore Tommaso Zorzi ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Il giovane influecer sta trascorrendo una vacanza in Puglia in compagnia della sua presunta fiamma. Nell’occasione il ragazzo ha pubblicato uno scatto che non è passato per niente in osservato al mondo del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Durante l’ultimo periodo le indiscrezioni riguardanti Tommaso Zorzi e il suo nuovo presunto fidanzato si fanno sempre più insistenti. Il fortunato è Tommaso Stanzani, un giovane ballerino. I due si trovano insieme in Puglia per seguire Battiti Live e il giovane influecer ha postato alcune foto dove sembra non nascondere più i suoi sentimenti.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno trascorrendo una vacanza in Puglia per seguire il celebre show di Battiti Live. Tra i due sembra esserci molta intesa e complicità. A confermare questo sono alcuni video che il celebre influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram insieme a tutti i suoi fan.

Le Instagram Stories di Tommaso Zorzi mostrano lui stesso insieme alla sua presunta fiamma scambiarsi un bacio nella penombra. Si tratta di un dettaglio che non è passato per niente in osservato al mondo del web e che ha fatto emergere numerose chiacchiere.

Tuttavia i diretti interessato non hanno ancora confermato o smentito la loro liaison sentimentale. Nonostante questo, le indiscrezioni in rete si fanno sempre più insistenti dopo che i due sono stati avvistati insieme anche per le strade di Milano. Non è tutto. L’influencer avrebbe addirittura presentato Stanzani alla sua migliore amica Aurora Ramazzotti.

Tommaso Zorzi con Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

Nei giorni scorsi, proprio in Puglia, Tommaso Zorzi ha incontrato di nuovo Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore sta conducendo Battiti Live e nell’occasione si sarebbe concessa una cena in compagnai di Zorzi e Stanzani. Le foto mostrano i tre trascorrere una divertente serata.