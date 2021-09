Tommaso Zorzi, l’annuncio dell’influencer che ha spiazzato i fan

Tommaso Zorzi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati non solo nel mondo dei social ma anche del piccolo schermo. In queste ultime ore il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di un annuncio che ha lasciato senza parole i suoi numerosi fan.

Da sempre Tommaso Zorzi è stato il protagonista del mondo dei social. Attraverso il web, infatti, il noto influencer si è fatto conoscere partecipando poi a programmi di successo quali Riccanza, Pechino Express per poi approdare nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la vittoria del reality, la vita del giovane è radicalmente cambiata. Ora, però, la sua decisione potrebbe sconvolgere la vita dei suoi moltissimi fan.

Nonostante sia diventato uno dei personaggi più amati proprio grazie ai social, il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip potrebbe prendersi una pausa dal web, allontanandosi momentaneamente dalla rete. A rilasciare dichiarazioni riguardo tale argomento è stato lo stesso Tommaso Zorzi.

Io non pretendo di essere il paladino di nessuno, se non di me stesso, e dunque non mi elevo a guru, anche perché volutamente mi sto staccando un po’ dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di mettere proprio alla mercé di chiunque. Anche perché poi c’è gente che si sente titolata a doverti dare delle direttive su come gestire la tua vita privata, e anche no grazie, non lo fa mia madre, non capisco perché lo debbano fare loro.