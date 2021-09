Tommaso Zorzi, lo sfogo social dopo l’amara scoperta: “Pregherò per il suo TSO”

In queste ultime ore Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram. L’ex gieffino ha voluto dire la sua dopo la scoperta di alcuni BOT comprati a sua insaputa per aumentare il numero di followers sulla sua pagina Instagram. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal vincitore del Grande Fratello Vip a riguardo.

Qualcuno ha comprato dei BOT in maniera illegale per far aumentare il numero di followers su Instagram nella pagina di Tommaso Zorzi. Questo è il motivo per cui l’ex gieffino si è lasciato andare ad un lungo sfogo social in cui ha voluto dire la sua. Ricordiamo che anche Natalia Paragoni è stata vittima di questo episodio per il quale è stata costretta a chiudere momentaneamente la sua pagina Instagram.

Tommaso Zorzi non ci sta e si è schierato contro coloro che sono intervenuti sul suo profilo Instagram. A riguardo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato:

Chiunque sta sprecando energie e denaro per questa pagliacciata ha commesso due grandi errori. A) credere che a me importi qualcosa del numero di followers che ho.

E ancora, Tommaso Zorzi ha rivelato:

B) credere che questo possa arrecarmi danni o disagi. È da tempo che ripeto che la carriera che sto intraprendendo è in televisione, non qui su Instagram. I social per me sono un contatto diretto per parlare con chi è interessato a quello che dico e non una fonte di guadagno. E se su quasi 2 milioni di followers un imbecille me ne ha comprati 10 mila per farmi un dispetto, allora questa sera accenderò il palo santo per lui e pregherò per il suo TSO.

In seguito allo sfogo, l’ex volto di Riccanza ha voluto condividere una storia dove, in random, ha scritto:

La vita vera non è su Instagram.

Dopo tale episodio, sono stati molti coloro che hanno mostrato solidarietà e vicinanza all’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip. In particolar modo, i followers di Tommaso hanno scritto parole di conforto all’influencer per l’episodio che si è verificato.