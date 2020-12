Nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip, che continua nonostante la decisione dell’amico Francesco Oppini di abbandonare il programma, Tommaso Zorzi ha sfoggiato in plurime occasioni camicie davvero particolari, degne di chi le indossa.

Tommaso Zorzi: outfit che dà nell’occhio

Il carattere esuberante ed espansivo dell’influencer sono ben riflesse dal suo look, ogni volta unico. Passare per banale o comunque indifferente è un qualcosa che proprio rifugge da Tommy. In tanti hanno notato gli outfit del 25enne e si sono chiesti quale fosse il marchio.

Anche Morgan e Boss Doms le apprezzano

Tommaso Zorzi ripone cura nei vestiti indossati e lui stesso ha ammesso, in più circostanze, di riporvi la massima attenzione. All’interno della Casa più spiata d’Italia ha optato spesso e volentieri a favore di camicie dalle fantasie alquanto particolari. Così molti suoi fan hanno desiderato scoprire a quale brand appartenessero. Ebbene, in netta prevalenza provengono dall’italiano Benevierre, e il loro pezzo si aggirerebbe attorno ai 129 euro.

Gli articoli griffati Benevierre, casa che unisce la sartorialità alle grafiche dal gusto pop, hanno stregato altri personaggi del jet set italiano come Morgan e Boss Doms. L’azienda fondata da Andrea Coli è in grado di rappresentare personalità e stili che si trovano agli antipodi.

Eleganza e pronuncia sofisticata

Il nome Benevierre – ha raccontato Coli in un’intervista – è frutto di un viaggio di ritorno in autostrada, Milano-Pesaro. Desiderava trovare un nome che sapesse essere elegante e al contempo sofisticato nella pronuncia. È partito da Milano e circa all’altezza di Forlì ha avuto l’illuminazione.

Tommaso Zorzi: ambasciatore del marchio

Le prime Regioni in cui l’impresa ha commercializzato i relativi capi sono state l’Emilia-Romagna e la Campania. Il design delle camicie è entrato presto nelle grazie di Tommaso Zorzi, che, per la sua avventura nel reality show di Alfonso Signorini, ha deciso di portarsene numerose. E, data l’attenzione suscitata, certamente ne guadagnerà Benevierre stessa.