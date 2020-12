Una nuova “bomba” sta per essere sganciata al Grande Fratello Vip. E secondo voi chi poteva essere la protagonista se non Elisabetta Gregoraci? Da qualche settimana, infatti, corrono le voci su un fugace flirt avuto dalla presentatrice e showgirl, 15 anni fa, con Filippo Nardi. Allora erano entrambi liberi da ogni vincolo sentimentale. Lei non era fidanzata né tanto meno sposata insieme a Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci non smette di far parlare di sé

Proprio Filippo varcherà la soglia della Casa del reality di Canale 5 settimana prossima, in veste di nuovo concorrente. Nella puntata di Mattino 5 andata in onda oggi, venerdì 4 dicembre 2020, sulla rete ammiraglia Mediaset, il celebre paparazzo Andrea Franco Alajmo ha lanciato una notiziona su Elisabetta Gregoraci.

Una notte di fuoco

Secondo fonti vicine ad Andrea Franco Alajmo, la madrina di Battiti Live avrebbe passato una notte di passione con Nardi. Tuttavia, non è in possesso di video, foto o qualunque altro genere di prova che avvalori il pettegolezzo.

In collegamento il paparazzo ha raccontato che da una settimana gira l’indiscrezione che, parecchi anni fa, Filippo abbia avuto con Elisabetta Gregoraci una notte di fuoco. Una notte e nient’altro.

Lezione di stile

L’ha subito chiamato e Filippo, con grande eleganza, ha dichiarato di non volerne parlare anche perché la Gregoraci è una mamma e non intende soffermarsi su storie risalenti al passato e spargere ulteriore benzina sul fuoco, specialmente ora che è già sufficientemente inguaiata.

Elisabetta Gregoraci: finalmente un signore

A differenza di altri suoi ex – ha proseguito Alajmo – che hanno spifferato dettagli intimi sul conto della calabrese, lui è rimasto sul vago, dimostrando di essere un signore, anche perché lo conosce bene e gli avrebbe potuto confessare qualunque cosa. Insomma, lo stile di Filippo Nardi è certo, chissà se sarà altrettanto bravo a dribblare le domande di Alfonso Signorini.