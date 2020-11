Arriva un insolito annuncio da Alba Parietti, ecco cosa ha rivelato in merito al figlio Francesco Oppini

Ormai tutti sappiamo che il Grande Fratello Vip è stato prolungato fino a febbraio 2021 e la maggior parte dei concorrenti sono rimasti sconfortati di fronte a tale notizia. Alla luce di questo, Alba Parietti ha fatto un annuncio sui social riferito a suo figlio Francesco Oppini. Ecco di cosa si tratta!

Nel corso delle scorse puntate del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dichiarato che il talent show sarà prolungato per altri tre mesi. Si tratta di una notizia che ha causato sconforto e incredulità da parte di tutti i partecipanti. Infatti, molti hanno preso in considerazione la scelta di abbondare in anticipo il programma.

Tra questi ultimi troviamo Elisabetta Gregoraci. Stando ad alcune fonti, l’ex moglie di Flavio Briatore dirà addio al programma entro il 7 dicembre 2020 per riabbracciare suo figlio Nathan Falco. Anche Enock e Dayane Mello sarebbero della stessa ipotesi poiché non sopportano più di stare lontano dai loro cari.

Per quanto riguarda Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti sembra essere nella disperazione più totale. Alla luce di questo, tuti i suoi fan hanno deciso di chiedere un piccolo aiuto alla sua mamma la quale non ci ha pensato due volte ad acconsentire la loro richiesta.

Le persone che sostengono Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, hanno chiesto ad Alba Parietti di convincere suo figlio a rimanere nella casa più spiata d’Italia. La celebre attrice piemontese ha subito colto l’occasione e non ha esitato a creare un post sul suo profilo Instagram.

Nel post in questione, la nota soubrette ha dichiarato di aver preso il posto del figlio nella concessionaria di quest’ultimo e di avergli rubato molti ammiratori. Senza alcuna ombra di dubbio, il senso con cui la donna ha fatto questa affermazione è stato totalmente ironico. Tuttavia, con tale gesto ha causato un sacco di risate tra tutte le persone che la seguono.