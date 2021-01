Tommaso Zorzi, nauseato, è un fiume in piena: “I peli, la polvere, l’asse del ce**o che quando ti siedi è un terno al lotto”

Tommaso Zorzi è uno dei papabili vincitori del Grande Fratello Vip. Se davvero la spunterà sulla concorrenza lo sapremo fra alcune settimane, visto che la puntata conclusiva del reality show di Cinecittà è stata rimandata a fine febbraio. Il problema principale con cui deve attualmente imbattersi è costituito dalle crisi di nervi.

Tommaso Zorzi: crisi di nervi

Un qualcosa che lo accomuna a tutti gli altri partecipanti reclusi nella Casa dall’inizio. Se persino la tenace Dayane Mello fatica a gestire la pressione, figurarsi gli altri! Tra Maria Teresa Ruta (protagonista di un epico sfogo settimana scorsa), Stefania Orlando (che ha da poco minacciato il ritiro) e Andrea Zelletta, nessuno è tranquillo.

Scherzoso ma pungente

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è apparsa una eloquente espressione sul volto di Tommaso Zorzi, nel momento in cui il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato l’allungamento della trasmissione. L’amico Francesco Oppini ha provato a infondergli un po’ di coraggio dallo studio.

Dopo un viaggio così faticoso, sarebbe un vero peccato arrendersi a pochi chilometri dal traguardo. Nelle scorse ore Tommaso Zorzi ha elencato una lunga trafila di difetti appartenenti all’immobile di Cinecittà, utilizzando il suo solito modo di fare scherzoso ma pungente.

Esaurito all’interno di un container

In una specie di sfogo, l’influencer ha chiesto ai co-inquilini quante promesse facciano gli autori, poi non destinate ad avverarsi. Crede di essersi esaurito per intrattenere il pubblico, all’interno di un container. La lista delle cose che non vanno è quasi infinita: l’emanazione di “cattivi odori” mentre scarica il wc, la piscina che non si riscalda e la sauna che non funziona dal terzo giorno…

Tommaso Zorzi: sfilza di attacchi

Le buste della differenziata che fino all’altro ieri non gliele hanno date e non sono delle stesse dimensioni del secchio. La moquette intrisa di polveri, peli e acari. Il parquet in finto legno. E un divano che nemmeno nelle peggiori serie tv: fa paura, ha concluso Zorzi nella sua sfilza di attacchi. La produzione del GF Vip gli darà una gioia?