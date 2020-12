Gaia Zorzi saluta Tommaso, ma fa una grossa gaffe: social in bufera

Bellissima ed emozionante, la sorpresa di Gaia Zorzi a Tommaso. I due fratelli sono molto legati e, dall’ingresso nella casa del gieffino, non ha mai nascosto quanto gli mancasse la sorella. Finalmente si sono rivisti.

Proprio a causa di un Tweet di Gaia, Tommaso aveva deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip pensando che lei non volesse più che continuasse il suo percorso.

Gaia Zorzi non ha mai nascosto di tifare per Stefania Orlando e quando l’adorato fratellone l’ha nominata non la presa bene. Ma dopo il chiarimento, i più attenti, si sono accorti di un mega spoiler che la giovane avrebbe fatto al fratello.

Alfonso Signorini pare non essersi accorto che al momento dei saluti, la ragazza rivolgendosi al fratello avrebbe detto: “Amo leggi la mia lettera…ah no!” e frettolosamente se ne è andata.

Non è chiaro se Tommaso abbia capito il messaggio della sorella. Il giovane influencer era molto emozionato e felice e ci sta che non abbia capito. Ma al pubblico non sfugge nulla.

Di quale lettera parlava Gaia? Di un regalo di Natale? Avrebbe fatto uno spoiler per la sorpresa del fratello!? I mal pensanti hanno un’altra teoria. Molti credono ad una verità diversa.

I concorrenti hanno modo di comunicare con un familiari fuori dalla casa? Questo non è ben chiaro. Chi ha figli può parlare con i bambini, ma la stessa opportunità è data ai concorrenti senza bimbi? Teoricamente no.

Anche Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa per poter tornare vicina a suo figlio Nathan Falco.