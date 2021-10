Tommaso Zorzi protagonista di un videoclip girato da Rocco Siffredi

Da tempo il vintore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, aveva svelato una collaborazione insieme a Rocco Siffredi. Nelle scorse il progetto segreto che ha coinvolto i due è stato finalmente svelato. Sul web, infatti, sono apparse le immagini del videoclip musicale della cantante Lialai girato proprio da Rocco Siffredi e di cui Tommaso Zorzi è protagonista.

Stanno facendo il giro del web le immagini del videoclip musicale della cantante Lialai. Come già anticipato, il video è stato girato da Rocco Siffredi ed ha come protagonista il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Qui Tommaso Zorzi ricopre i panni di un seduttore; il video sarà reso pubblico a metà ottobre.

Tommaso Zorzi protagonista del videoclip musicale di una canzone di Lialai

Il video in questione è stato girato in una villa di proprietà della famiglia della cantante a Porto Cervo. Stando alle informazioni circolanti, sarebbe stata la stessa cantante a scegliere Tommaso Zorzi come protagonista del video.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

L’ho voluto come star perché oggi è uno dei personaggi più influenti e amati in Italia. Si è creata la giusta alchimia.

Non ci resta che attendere metà ottobre quando il videoclip musicale in questione sarà disponibile sul web.

Ricordiamo, inoltre, che è da qualche mese che il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sta vivendo una bellissima storia d’amore con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi Tommaso Stanzani. La loro storia sembra procedere a gonfie vele e, dopo molte settimane di gossip riguardo la loro relazione, i due sono finalmente usciti allo scoperto.

Tommaso Zorzi non perde occasione di condividere alcuni dei momenti trascorsi insieme al ballerino. Sembra dunque che questo sia un’importante periodo per l’influencer, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista sentimentale.

