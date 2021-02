Tommaso Zorzi scopre la squalifica di Alda D’Eusanio e fa la spia

Alda D’Eusanio ha superato il limite troppe volte, per questo la produzione e Mediaset hanno deciso di sbatterla fuori dalla casa: con effetto immediato e senza mezzi termini. I concorrenti se ne sono accorti, prima di tutti Tommaso Zorzi.

La giornalista è stata squalificata a seguito delle ripetute affermazioni su diversi colleghi del mondo dello spettacolo. L’ultima su Laura Pausini, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato il marito della cantante di picchiarla.

Ovviamente, i provvedimenti dalla famiglia di Laura Pausini, sono stati immediati e hanno denunciato la giornalista. Al momento, non sono ancora circolati video della reazione ufficiale della giornalista, ma ad accorgersi prima di tutti della squalifica è stato Tommaso Zorzi.

L’influencer 25 enne che è solito spettegolare, è corso dalla sua amica Stefania Orlando e le ha rivelato all’orecchio “Alda è stata squalificata, vai in confessionale!”. La donna, con gli occhi sbarrati, ha mantenuto il segreto.

La stessa confessione è stata fatta anche a Samantha De Grenet, Tommaso le ha detto: “Hanno appena squalificato Alda, vai ora in confessionale. Non dire niente”.

Ormai, tutti i concorrenti si saranno accorti dell’eliminazione. Sicuramente la produzione li avrà riuniti o avrà parlato quantomeno con loro singolarmente per spiegare la situazione.

Purtroppo, per la giornalista non ci sono parole d’aggiungere. La sua squalifica in diretta è stata sfiorata, il primo richiamo è stato per un’affermazione razzista, poi le critiche a Maria De Filippi come mamma e infine ai programmi Mediaset.

La donna ha dimostrato di avere un carattere troppo irriverente, sicuramente non compatibile con le regole della televisione. Infatti, a chiedere la squalifica, non è stata solo la produzione del reality, ma i vertici di Mediaset.