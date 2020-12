Tommaso Zorzi vuole abbandonare la casa: il motivo che l’ha spinto

Il cocorrente più in auge di questa edizione del Grande Fratello Vip sta per crollare: Tommaso Zorzi vuole abbandonare la casa?

Anche i migliori e i più forti crollano. Questa volta a voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è Tommaso Zorzi. L’influencer, dopo il messaggio del tutto ironico della sorella Gaia, ha avuto un crollo emotivo.

Il giovane è convinto che la sorella, quando ha scritto di voler entrare nella casa per nominarlo, gli voleva lanciare un segnale. Allo stesso modo, anche il suo social media manager, sempre secondo Zorzi, gli sta in qualche modo dicendo che non sta facendo più un bel percorso.

Tuttavia, non si direbbe proprio. Anzi, è Tommaso Zorzi in cima alla lista dei papabili vincitori di questo programma. C’è da dire che con la sua ironia ha davvero coinvolto e conquistato tutto il pubblico.

Le parole del concorrente però sono reali. Il ragazzo è scoppiato quasi in lacrime esponendo le sue perplessità:

A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno. Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite. Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato. Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’.

Ovviamente, soprattutto Stefania Orlando ha provato a persuadere l’amico. La sua visione è totalmente opposta a quella di Tommaso, ma il concorrente non vuole sentire ragioni.

Lei mi stava mettendo in guardia fidatevi. Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia. Il mio agente se fa un post sul mio profilo e fa quello che ha fatto c’è un motivo. Non posso più pensare di stare qui.Ho deciso, vado via. Ragazzi era come se il mio agente avesse detto ‘torna a casa’. La mia avventura finisce qui.

Certo è che un po’ di stanchezza sommata al periodo Natalizio farebbe sbarellare chiunque. E Tommaso lo sa bene:

Sto diventando apatico rispetto a tutto. Il malessere ce l’ho dentro. Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso. Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio.