Una delle gioie più grandi che possano capitare nella vita di un uomo, è senza dubbio quella di diventare papà. Questa gioia l’ha provata lo scorso 31 agosto il cantante neomelodico napoletano Tony Marciano. L’artista ha abbracciato per la prima volta sua figlia Lidia, ma ha fatto molto discutere la serenata cantata per lei nei corridoi dell’ospedale di Castellammare di Stabia.

Credit: tonymarcianoofficial – Instagram

Una gioia infinita quella di Tony. Lo scorso 31 agosto, il cantante neomelodico napoletano è diventato per la prima volta papà. Come spesso accade tra i personaggi noti dello spettacolo, anche in questo caso, i momenti subito successivi alla nascita sono stati raccontati sui profili social.

È Nata Mia Figlia LIDIA MARCIANO ❤❤ Sono Emozionatissimo ❤❤

BUONGIORNO Ragazzi eccola ve la presento LIDIA ❤😘

HO CREATO UN CAPOLAVORO D’ARTE! CHE GIOIA AMORE DI PAPÀ TI AMO DAL PROFONDO DELL’ANIMA! LIDIA ♥️ MARCIANO ♥️

LA TUA NASCITA È STATA UN’ALTRA GRANDE EMOZIONE TANTO CHE MI SONO EMOZIONATO CHE SIAMO FINITI SUI GIORNALI! SEI L’AMORE DELLA NOSTRA VITA PAPÀ TI AMA ALLA FOLLIA ❤❤❤❤❤❤❤❤

Sono queste le parole che il cantante ha aggiunto in didascalia ai suoi numerosi post di presentazione al pubblico della piccola Lidia.

La polemica dopo il video di Tony Marciano

Credit: tonymarcianoofficial – Instagram

Il parto della piccola Lidia è avvenuto nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Tutto è filato liscio e sia la mamma che la bimba godono di ottima salute.

Ma in quei momenti è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il mondo del web.

In uno dei video pubblicati da Tony Marciano, si vede lui che canta una dolce serenata alla sua bambina appena nata. Cosa c’è di strano? Nulla, a parte il fatto che per tutto il tempo della clip video, nessuno indossava una mascherina. Né il cantante, né le infermiere che hanno assistito all’esibizione canora.

A riguardo, ha voluto esprimere il suo pensiero il consigliere della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli: