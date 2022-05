Da qualche tempo si sono perse quasi del tutto le tracce di uno dei protagonisti più lucenti della musica italiana di sempre: Toto Cotugno. A tornare a parlare di lui, svelando in parte le sue condizioni, ci ha pensato l’amico e collega Franco Fasano, ospite nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno.

Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha avuto modo di intraprendere un’interessante chiacchierata con Franco Fasano.

Il cantautore ligure, famoso per aver collaborato, nel corso della sua lunga e fortunata carriera, con artisti importantissimi del panorama musicale italiano, ha avuto modo di ripercorrere le tappe importanti della sua vita, ma anche di parlare di alcuni dei suoi amici e colleghi più illustri.

Ha parlato, ad esempio, di Bruno Lauzi, il cantautore scomparso nel 2006. Di lui ha detto:

È nel mio cuore anche da un punto di vista umano. Era un grande. Ho avuto il privilegio di accompagnarlo negli ultimi anni. Mi ricordava mio padre in tante cose, come lui si è ammalato di Parkinson. Mi commuove il suo ricordo. Ci sono tante cose che mi ricordo di lui.

Poi ha affrontato il discorso legato al grande Toto Cotugno, anche lui suo grande amico e compagno di mille avventure musicali.

Come sta Toto Cotugno

Credit: Rai

Di Toto Cotugno, ormai da un po’, si sono perse le tracce. L’ultima intervista in televisione risale addirittura al 2020, quando fu ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

In quell’occasione, il cantante aveva ricordato i difficili momenti della sua vita, legati inevitabilmente al tumore alla prostata con cui ha dovuto combattere.

Cotugno aveva ringraziando spassionatamente Al Bano, in diretta, per avergli presentato il medico che poi lo ha operato e salvato.

Toto, anche se di rado, utilizza anche i social network. Ed è proprio su uno di questi, Facebook, che lo scorso aprile è apparso l’ultimo post per augurare una buona Pasqua ai suoi follower.

Fasano a Serena Bortone ha confidato di sentirlo spesso e che gli ultimi anni non sono stati affatto facili per lui. Poi, anche per rispetto, ha preferito non scendere nei particolari.