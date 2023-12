Totti vuole un figlio da Noemi: la frecciatina velenosa di Ilary Blasi

Il gesto inequivocabile di Ilary Blasi sui social non passa in osservato

Dopo le numerose indiscrezioni secondo cui Francesco Totti vorrebbe un figlio dalla sua nuova compagna Noemi Bocchi, la replica di Ilary Blasi non si è fatta attendere. Pertanto, la conduttrice romana si è resa protagonista di un gesto inequivocabile. Scopriamo insieme che cosa ha fatto nel dettaglio.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Francesco Totti, che ha già tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, vorrebbe allargare la famiglia insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. In un momento in cui la loro relazione si sarebbe consolidata, la coppia vorrebbe fare il passo importante.

Si tratta di gossip inaspettato, giunto proprio a distanza di una settimana dall’uscita di “Unica”, il docufilm in cui Ilary Blasi spiega la propria versione dei fatti sulla separazione con l’ex calciatore della Roma. Inutile dire che la notizia choc non è passata in osservata neanche alla conduttrice romana la quale ha prontamente espresso una reazione senza perdere tempo a replicarvi.

Ilary Blasi, che è stata riconfermata come conduttrice nella prossima edizione de L’Isola Dei Famosi, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, si tratta di un selfie davanti lo specchio in cui la diretta interessata ha aggiunto l’emoticon dell’aero sulla propria pancia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Noemi Bocchi replica al docufilm di Ilary Blasi

Attualmente, non sappiamo con certezza se questo gesto sia rivolto specificamente a Francesco Totti. In ogni modo, sembra che l’atto della showgirl romana sia una sorta di frecciatina velenosa diretta proprio alla coppia che sta cercando di ampliare la propria famiglia. D’altronde, nel corso delle ultime ore, anche Noemi Bocchi ha condiviso una citazione sul suo profilo Instagram che sembra alludere al docufilm della Blasi: