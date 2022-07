Da giorni ormai tantissimi fan della musica rock e in particolare della band dei Blink 182 sono in apprensione per le condizioni di salute di Travis Barker, batterista del gruppo. Se all’inizio ancora nessuno aveva capito quale fosse la malattia che ha causato un ricovero d’urgenza del musicista, adesso il sito TMZ ha fatto chiarezza e spiegato cosa affligge il percussionista.

I tantissimi fan che seguono e amano la band rock dei Blink 182, precisamente un anno fa avevano ricevuto una notizia scioccante riguardo ad un membro del loro gruppo preferito.

Mark Hoppus aveva il cancro. Una malattia che lo ha debilitato molto e con la quale ha lottato fino a qualche tempo fa. Oggi il bassista sta decisamente meglio, come dimostra la sua vacanza in Italia e le foto insieme a Fedez.

Se le preoccupazioni per Hoppus sono in parte terminate, ecco che sono cominciate quelle per Travis Barker, batterista dello stesso gruppo.

Martedì scorso, a seguito di un controllo effettuato nella clinica di West Hills, a Los Angeles, il musicista era stato trasportato e ricoverato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, una delle migliori strutture del paese. Al suo fianco, senza mai lasciarlo solo, sua moglie Kourtney Kardashian.

Che malattia ha Travis Barker

L’ansia dei fan era dovuta soprattutto al fatto che nessuno, Travis compreso, avesse svelato quale malattia lo ha colpito. Da parte del diretto interessato è arrivato solo un post su Twitter, nel quale ha scritto “Dio salvami“.

Poi un altro post, sta volta pubblicato da sua figlia Alabama, nel quale la ragazza chiedeva preghiere per suo padre.

Oggi, a qualche giorno di distanza, il sito TMZ ha rivelato quali sono le cause del malessere e del ricovero della star mondiale della musica.