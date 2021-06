Gli amanti del punk rock statunitense e del famosissimo gruppo dei Blink 182, sono tristi per la notizia diffusa da uno dei membri più importanti della band. Il bassista Mark Hoppus ha annunciato al mondo di avere un cancro e che sta affrontando una dura lotta contro questa tremenda malattia. Innumerevoli i messaggi di conforto da parte dei fan e dei tantissimi estimatori del musicista.

Inizialmente, Hoppus aveva pubblicato tra i suoi post di Instagram una foto che lo ritraeva in una delle sale dedicate alla chemioterapia, con un flebo attaccata al braccio.

Così aveva scritto il musicista 49enne. Lo stesso che qualche minuto dopo aveva anche rimosso il post.

Poi, qualche giorno dopo, in una storia aveva pubblicato un messaggio molto toccante in cui spiegava cosa gli stesse succedendo e le paure che provava.

Negli ultimi tre mesi mi sono sottoposto a delle sedute di chemioterapia per un cancro. Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, anche se so di essere circondato da medici incredibili e da familiari e amici che mi sostengono in questa battaglia. Ho ancora molti mesi di cure davanti a me, ma sto provando a rimanere speranzoso e positivo. Non vedo l’ora di essere libero dal cancro e vedervi a un concerto, magari nel futuro immediato. Vi voglio bene!