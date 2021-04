Tre figli su tre, tutti nati l’8 di aprile: la meravigliosa coincidenza per il famoso calciatore

Tripla gioia infinita per il fortissimo calciatore francese Antoine Griezmann e per sua moglie Erika Choperena. Nella giornata di ieri, 8 aprile 2021, è venuta al mondo la piccola Alba, terza figlia della coppia. Cosa c’è di particolare? Nulla, se non che anche gli altri due figli della coppia sono nati nello stesso giorno, ma di due anni diversi.

Credit: antoinegriezmann – Instagram

È stato per primo il neo papà tris ad annunciare la nascita della piccola Alba, pubblicando un post su Twitter e una storia su Instagram. Poi è arrivata una bellissima foto della nuova arrivata anche sull’account di Erika, moglie del bomber del Barcellona. Eccola di seguito:

E per magia o per amore, sei ormai troppo grande per continuare a crescere dentro la tua mamma per la quale, sebbene prima del suo tempo, è arrivato il momento di presentare la tua presenza ai tuoi fratelli. Felice di averti tra noi piccolina. Giorno che non dimenticheremo mai, l’8 aprile è sicuramente il nostro appuntamento.

Ebbene si. Anche la terza figlia del campionissimo di Barcellona e nazionale francese, è nata nello stesso giorno in cui, 5 e 2 anni fa, erano nati gli altri due bambini. Un evento tanto raro quanto meraviglioso.

La famiglia di Antoine Griezmann

Credit: eri_chope – Instagram

Antoine Griezmann è nato il 21 marzo del 1991 in Francia. È famoso per essere uno dei calciatori più forti del mondo, grazie anche al trionfo ottenuto, con la sua nazionale, negli ultimi campionati mondiali in Russia.

Da ieri, lui ma anche sua moglie e i suoi figli, sono famosi anche per un’altra meravigliosa questione.

Antoine ed Erika si sono sposati nel 2017, ma già nel 2016 erano diventati genitori per la prima volta, accogliendo tra le loro braccia la bellissima Mia.

Esattamente tre anni più tardi, quindi l’8 di aprile del 2019, Mia è diventata per la prima volta una sorella maggiore, grazie all’arrivo del piccolo Amaro.

Ieri, la mamma e il papà di Mia e Amaro non potevano scegliere regalo migliore per il quinto e secondo compleanno dei loro figli: l’arrivo di un’altra sorellina: la dolcissima Alba.

Una famiglia meravigliosa, quella di Griezmann. Che nel destino ha una data che certamente non sarà mai dimenticata.