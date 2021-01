“Trovato veleno nel sangue”: ansia per Victoria Beckham

Victoria Beckham è l’emblema del glamour. Da cantante pop si è trasformata con gli anni in un’icona assoluta nel ramo della moda, affermandosi peraltro come stilista. Uno dei tratti distintivi è sempre stato un fisico snello e asciutto. Per tale motivo milioni di follower si chiedono spesso quale regime dietetico segua. Molte volte la risposta si cela dietro al suo profilo Instagram, che vanta quasi 30 milioni di seguaci, in cui l’ex componente delle Spice Girls dispensa interessanti consigli.

Victoria Beckham: cattive decisioni alimentari

In questa occasione Victoria Beckham ha commesso un errore nella scelta del piano alimentare. Recentemente, la donna pare si sia sentita male. La causa sarebbe proprio da imputare a cattive decisioni sulla nutrizione, a cui aveva fatto ricorso.

Tracce di metilmercurio

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, la diva avrebbe applicato una dieta prevalentemente basata su pesce e verdure, diffusa praticamente ovunque.

La squadra di medici l’avrebbe esortata a correggere le sue abitudini, poiché, dalle indagini cliniche, sarebbero risultati pericolosi livelli di metilmercurio, elemento alquanto velenoso per il corpo anno. Già un anno fa, nel corso di un soggiorno extra-lusso presso la spa Lanserhof in Germania, le tracce di mercurio accertate nel sangue risultavano fin troppo elevate.

Lavaggio del fegato

Una fonte ha raccontato al Sun di come Victoria Beckham avesse già all’epoca concentrazioni di mercurio fuori scala. I medici l’avrebbero esortata a un lavaggio del fegato per aiutare il corpo a liberarsi dalle tossine. Adesso si sente brillante, snella e – ha concluso la “gola profonda” – in forma, al solito.

Victoria Beckham non correrà più rischi

Successivamente al lavaggio del fegato, essenziale date le sue critiche condizioni di salute, a Vic è toccato ridurre immediatamente il pesce nella sua dieta. In ottemperanza alle disposizioni fornite dal personale di nutrizionisti non correrà più simili rischi.