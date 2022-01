Tony Casey, ex modello di Versace spiega come si mantiene in perfetta forma, il suo segreto è bere l'urina

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Troy Casey che ha lasciato il mondo del web senza parole. L’ex modello di Versace ha deciso di spiegare come si mantiene in forma all’età di 55 anni. Le sue dichiarazioni shock sono diventati virali sul web nel giro di poche ore. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Con il fine di spiegare a tutti i suoi fan come mantenersi in forma all’età di 55 anni, Troy Casey si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni shock. Lo stesso ex modello di Versace affermato di bere la sua urina per continuare ad avere un fisico perfetto.

Quello di cui parla Troy Casey si chiama la pratica dello “Shivambu” comunemente chiamata uroterapia. Si tratta di un metodo il quale consiste nell’ingerire la propria urina e applicare sulla pelle con il fine di mantenere una buona salute.

L’ex modello di Versace è andato alla ricerca di tale pratica in quanto, dopo essere stato scartato da un provino, si era reso conto di avere una vita squilibrata. Alla luce di questo l’uomo ha deciso di imbattersi in questa insolita esperienza considerata come un metodo di guarigione naturale.

Lo stesso ex modello di Versace ha deciso di raccontare un episodio personale. Si tratta della prima volta in cui ha provate a bere la sua pipì. D’altronde, la sue reazione non è stata poi così male. Queste le sue parole:

Ho fatto la pipì in una tazza e poi l’ho bevuta. Ho pensato ‘Hey, non è poi così male! Era solo la barriera mentale che c’era nella mia testa che mi impediva di farlo.

Tuttavia, nel corso del tempo, Troy Casey ha sperimentato vari metodi tramite cui è possibile assumere l’urina. Bisogna fa fermentare quest’ultima per circa due settimane poi assumerla per via anale attraverso un clistere. Inoltre, il 55enne ha spiegato anche di usarla come crema idratante:

Migliora il mio umore ed esalta la mia muscolatura” ha spiegato. “Le persone dovrebbero aver paura di assumere cibo spazzatura e di ingurgitare farmaci. Perché dovrebbero invece aver paura di provare la propria urina?