Tu Si Que Vales, Maria De Filippi sbotta contro un concorrente: cosa è successo

La fine dell’estate ha lasciato il posto al ritorno dei programmi televisivi più amati. Tra i tanti non possiamo non citare Tu Si Que Vales, il programma campione di ascolti del sabato sera in onda su Canale 5. Nella seconda puntata dello show Maria De Filippi si è resa protagonista di un gesto che non è di certo passato inosservato agli occhi dei telespettatori. Scopriamo insieme cosa è successo.

Come ogni sabato, anche durante l’ultima puntata di Tu Si Que Vales andata in onda non sono potuti mancare i colpi di scena. Dei tanti concorrenti che si sono messi in gioco per mostrare il loro talento, ce n’è stato uno che ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi.

L’uomo si è presentato sul palco recitando un monologo sulla felicità e sull’importanza della tecnologia nelle nostre vite. Durante l’esibizione del concorrente, però, Maria De Filippi non ha visto di buon occhio le sue parole e per questo è andata su tutte le furie.

Vedendo nell’esibizione dell’uomo un’opportunità per farsi della pubblicità, la regina della televisione italiana ha affermato:

E il messaggio del para***o dov’è? Quando fingi che non ti interessi che i tuoi quadri vengano visti in televisione, fai sembrare che siamo qui a perdere tempo […] Usi solo le persone, quando dovresti dire che sei qui perché vuoi essere in televisione!

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi una furia contro un concorrente: poco dopo arriva il dietrofront

Dopo la sfuriata rivolta al concorrente, Maria De Filippi ha deciso di fare un dietro front chiedendo scusa all’uomo. A riguardo, queste sono state le sue parole: